Auf die 15-Kilometer-Regel verständigten sich Bund und Länder am Dienstag. Diese Regel soll für Kreise gelten, in denen sich binnen sieben Tagen mehr als 200 Menschen pro 100.000 Einwohner neu infiziert haben. Vorgesehen ist, dass der Bewegungsradius der Bürger in diesen Hotspots vorübergehend auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzt wird, um eine starke Ausbreitung des Virus anderswo zu vermeiden. Wer sich weiter von seinem Zuhause entfernen will, müsste dafür dann einen triftigen Grund vorbringen. Als Wohnort sei die Stadt beziehungsweise Gemeinde und nicht die konkrete Wohnadresse zu verstehen, erläuterte Merkel nach der Bund-Länder-Runde.



Nach dem Beschluss war davon ausgegangen worden, dass die Idee von vielen Bundesländern umgesetzt wird. Allerdings wird es in der Thüringer Verordnung voraussichtlich nur eine Empfehlungen geben. Anders als in Sachsen gäbe es damit keinen Automatismus, der dafür sorgt, dass ein Kreis oberhalb der 200er-Inzidenz-Schwelle diese Maßnahme verhängen muss. Auch Baden-Württemberg wartet erst einmal neue Daten zur Entwicklung der Pandemie im Südwesten ab.