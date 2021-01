Ramelow hatte diese Äußerungen in der App "Clubhouse" gemacht, über die sich Teilnehmer mündlich austauschen können - entweder wie in einer Telefonkonferenz oder aber auch zum Zuhören von Vorträgen. Ramelow hatte Medienberichten zufolge in seinem Clubhouse-Chat auch zugegeben, während des jüngsten Corona-Gipfels auf seinem Handy das Spiel "Candy Crush" gespielt zu haben.