Treffen der Ministerpräsidenten Ramelow kündigt strengere Corona-Regeln für Thüringen an

Schule: Wechselunterricht und Masken weiter regional geregelt

Ein großflächiges Umschwenken auf sogenannten Wechselunterricht ist in Deutschland trotz anhaltend hoher Corona-Zahlen nicht geplant.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder vereinbarten am Mittwoch bei ihrer Videokonferenz, dass über abwechselnden Unterricht in geteilten Gruppen zu Hause und in der Schule weiterhin vor Ort entschieden wird, abhängig von den regionalen Corona-Zahlen.

Über Weihnachtsferien in Thüringen noch nicht entschieden

Die Weihnachtsferien sollen in diesem Jahr fast überall in Deutschland gleichzeitig am 19. Dezember beginnen. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder verständigt.

Ramelow schwört Thüringer auf Einhaltung der Corona-Regeln ein