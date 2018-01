Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will Thüringen "zukunftsfest" machen. Das sagte er in seiner Neujahrsansprache. Zu einem zukunftsfesten Thüringen gehören die freiwilligen Zusammenschlüsse von Gemeinden, aber auch die Digitalisierung der Thüringer Verwaltung. Ramelow sprach sich in der Ansprache für ein buntes, vielfältiges Thüringen aus, indem Tradition bewahrt und Neues als Bereicherung entdeckt werde. Das beinhalte Chancen für junge Menschen sowie ein sicheres und würdevolles Leben der Älteren, Attraktivität für Fachkräfte und Kinderfreundlichkeit. Das beitragsfreie Kindergartenjahr entlaste Familien mit Kindern bereits.

[W]ir wollen ein buntes, vielfältiges Thüringen, das jungen Menschen Chancen eröffnet und den Älteren ein Leben in Sicherheit und Würde ermöglicht. [...] Wir wollen Heimat sein für alle Bürger unseres Landes, wir wollen ein kinderfreundliches Thüringen und wir wollen unser Land attraktiv machen für Fachkräfte, die wir so dringend brauchen. Ministerpräsident Bodo Ramelow

In seiner Neujahrsansprache appelliert Ramelow auch an die Politiker im Bund, die Regierungsbildung voranzutreiben. Dabei sollten unkonventionelle Modelle kein Tabu mehr sein. Ramelow wertet die neue Parteienvielfalt im Bundestag als Chance "politische Fragen einfach mal neu zu denken und wichtige Probleme quer zu den traditionellen Parteilinien zu diskutieren". Ihm gehe es darum pragmatische Lösungen zu finden, statt "Politik nach Parteibuch" zu führen. Er hoffe so gegen die zunehmende Armut, insbesondere aber Kinderarmut vorgehen zu können. Außerdem müsse es 28 Jahre nach der Wende auch Rentengleichheit geben. Die von ihm geführte Landesregierung werde sich auch künftig für die Angleichung der Lebensverhältnisse stark machen. Weder Menschen, noch Regionen dürften abgehängt werden. Die Thüringer Interessen würden bereits im Bundestag kraftvoll vertreten, betonte Ramelow in seiner Ansprache und nannte als Beispiel die Mitte-Deutschland-Verbindung der Bahn. Die neue ICE-Verbindung werte Thüringen als Standort für Unternehmen und als Veranstaltungsort auf.

Ramelow räumt aber auch ein, dass Thüringen wirtschaftlich einige Rückschläge zu verbuchen hat. Der Verlust der Arbeitsplätze bei Coca Cola in Weimar sowie die ungewisse Zukunft des Siemens-Generatorenwerkes in Erfurt bereiteten ihm Sorge. In seiner Ansprache bezeichnete er es als "skandalös", dass internationale Konzerne trotz hoher Gewinne leistungsfähige Standorte schließen würden.

Es ist und bleibt skandalös, wenn solche Weltunternehmen trotz riesiger Gewinne leistungsfähige Standorte kurzsichtigen betriebswirtschaftlichen Interessen opfern. Ministerpräsident Bodo Ramelow