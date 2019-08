Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat Vorschläge für das weitgehende Auslaufen des Soli-Zuschlags begrüßt. Ramelow sagte der Thüringischen Landeszeitung , alles was Menschen mit niedrigen Einkommen entlaste, sei ein richtiger Schritt. Gleichzeitig verlangte er auch für Spitzenverdiener einen "Ausstiegs-Fahrplan".

Ramelow sagte, der Soli-Zuschlag habe nichts mehr mit der Hilfe für die neuen Länder zu tun. Stattdessen müssten Strukturhilfen für alle benachteiligten Regionen in ganz Deutschland entwickelt werden. Bisher hatte sich Ramelow immer dagegen ausgesprochen, den Soli-Zuschlag abzuschaffen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

SPD-Bundesfinanzminister Olaf Scholz will den Solidaritätszuschlag für den Großteil der heutigen Zahler streichen. Sein Ministerium leitete einen entsprechenden Gesetzesentwurf an die anderen Ressorts weiter.



Für 90 Prozent aller aktuellen Soli-Zahler soll die Abgabe damit komplett wegfallen. Weitere 6,5 Prozent müssten ihn nur teilweise zahlen - je höher das Einkommen, desto mehr. Das soll verhindern, dass jemand, dessen Gehalt die Freigrenze um einen Euro überschreitet, schon in voller Höhe belastet wird. 3,5 Prozent der derzeit Soli-Pflichtigen müssten den vollen Satz von 5,5 Prozent zahlen.