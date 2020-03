Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erwartet eine neue Form des Miteinanders in der politischen Arbeit. Es werde keinen Stillstand in Thüringen geben, sagte Ramelow. Bei MDR THÜRINGEN plädierte er für einen demokratischen Diskurs mit allen Wählerinnen und Wählern. Man müsse mit der gesamten Bevölkerung einen sachlichen Dialog führen, ausdrücklich auch mit AfD-Wählerinnen und Wählern, ohne zu beschimpfen oder auszugrenzen.

Als einen Schwerpunkt der künftigen Arbeit nannte Ramelow im Gespräch mit MDR THÜRINGEN die Kali-Industrie. Im Werrarevier gehe es zum Beispiel darum, ein Verfahren zu entwickeln, um das Einleiten von Lauge in die Werra zu vermeiden. Weiteres "akutes Thema" sei die Region Altenburger Land. Diese müsse in die Kohleverträge der Bundesregierung aufgenommen werden.

Die Vermeidung von Umweltschäden durch die Kali-Industrie ist einer der Schwerpunkte des neu gewählten Ministerpräsidenten. Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher

Darüber hinaus erneuerte der Regierungschef den Vorschlag an die Bundesregierung, in Nordhausen ein Forschungszentrum für Leichtbaustoffe anzusiedeln. In Kooperation mit der Gips- und Kali-Industrie und der Fachhochschule Nordhausen könnten neuartige Baustoffe entwickelt werden, Betriebe und Hersteller könnten sich ansiedeln.