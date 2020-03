Nach MP-Wahl in Thüringen Ramelow für neue Form im politischen Miteinander

Weiteres "akutes Thema" sei die Region Altenburger Land. Diese müsse in die Kohleverträge der Bundesregierung aufgenommen werden. Es gehe nicht um die rekultivierten Tagebaue, sondern um Investitionen in Schienenverbindungen, so Ramelow. Es müssten neue Eisenbahnverbindungen geschaffen werden, damit die Region rund um Altenburg nicht den Anschluss an alle umliegenden Regionen in Sachsen und Sachsen-Anhalt verliert. Ramelow kündigte an, sich im Bundesrat dafür stark zu machen.