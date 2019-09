Thüringen Kommunen verlangen weitere 100 Millionen Euro vom Land

Die Zahlungen des Landes an die Kommunen sorgen wenige Wochen vor der Landtagswahl erneut für Streit. Der Städte- und Gemeindebund verlangte auf seiner Mitgliederversammlung am Mittwoch in Erfurt, die Überweisungen im kommenden Jahr um weitere 100 Millionen Euro zu erhöhen. Die Städte, Gemeinden und Kreise seien "strukturell unterfinanziert", heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Forderungskatalog zur Landtagswahl am 27. Oktober. Nötig sei ein solides finanzielles Fundament für die Arbeit der Kommunen.