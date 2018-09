Tweet zu Lauingers Sohn: Datenschützer stellt Ramelow-Verfahren ein

Der Thüringer Datenschutzbeauftragte hat das Bußgeldverfahren gegen Ministerpräsident Bodo Ramelow eingestellt. Das bestätigte Ramelow MDR THÜRINGEN. Hintergrund ist eine umstrittene Veröffentlichung im Kurznachrichtendienst Twitter, in der Ramelow dem Sohn von Justizminister Dieter Lauinger zum bestandenen Abitur gratuliert. In dem Tweet werden ein Foto der Familie Lauinger sowie das Abiturzeugnis gezeigt. Dazu hätte Ramelow die Einwilligung der Familie Lauinger gehabt, heißt es in dem Einstellungsschreiben des Datenschutzbeauftragten Lutz Hasse, das dem MDR vorliegt. Daher liege kein Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung vor. Hasse selbst war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.