Das Ermittlungsverfahren gegen Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) ist gegen eine Geldauflage eingestellt. Das teilte die Erfurter Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ramelow war vorgeworfen worden, bei einer Landtagssitzung im vergangenen Juli dem AfD-Abgeordneten Stefan Möller den Mittelfinger gezeigt und ihn - so wörtlich - als "widerlichen Drecksack" bezeichnet zu haben. Letzteres hatte er auch in einem MDR-Fernsehinterview wiederholt.

Stefan Möller, Abgeordneter der AfD Thüringen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Konkret war es damals im Landtag um die Akten des NSU-Untersuchungsausschusses gegangen. In der Debatte hatten sich Redner der Linken und der AfD gegenseitig Verbindungen ins rechtsextreme, bezoehungswiese linksextreme Lager vorgeworfen. Möller bezeichnete in diesem Zusammenhang den Verfassungsschutz, der die AfD als Verdachtsfall führt, als unglaubwürdig und wies alle Vorwürfe gegen die AfD zurück. Er gab weiter an, dass ja auch Bodo Ramelow von der Behörde schon beobachtet worden sei. Ramelow sagte damals MDR THÜRINGEN, die Ermittlungen des Verfassungsschutzes gegen ihn seien vom Bundesverfassungsgericht als rechtswidrig eingestuft worden. Möller habe damit versucht, die Tatsachen umzukehren. Daher habe er so heftig reagiert.