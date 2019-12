Laut Ramelow behandelt die Bundesregierung die Ostländer wie "bucklige Verwandschaft". Bildrechte: dpa

Dagegen behandle die Regierung in Berlin die Ostländer wie - so wörtlich - bucklige Verwandtschaft, die vermeintlich nur jammere, ohne gehört zu werden. Dies gelte etwa bei den Renten für in der DDR geschiedene Frauen, deren Diskriminierung endlich bereinigt werden müsse, ebenso wie Pensionslasten ehemaliger DDR-Staatsbediensteter. Das Kanzleramt und die Ministerien täten so, als ginge sie all das nichts an, monierte Ramelow. Dem Ostbeauftragten Christian Hirte (CDU) warf er vor, nur als Parteipolitiker unterwegs zu sein.