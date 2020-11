Treffen der Ministerpräsidenten Ramelow kündigt strengere Corona-Regeln für Thüringen an

Man habe festgelegt, dass die Maßnahmen, die Ende Oktober festgelegt wurden, bis zum 20. Dezember verlängert werden. Dies sei aber nur eine formale zeitliche Begrenzung. "Sie wird aber bis über den 20. Dezember bis zum Anfang Januar fortgesetzt", sagte Ramelow. Die Begrenzung ergebe sich aus dem neuen Infektionsschutzgesetz. Man werde gegenüber dem Thüringer Landtag deutlich machen, dass man ein Regelwerk aufgestellt habe, dass bis Anfang Januar gelten solle.

Schärfere Regeln in vielen Bereichen angekündigt

Ramelow sagte, man habe gehofft, die Welle an Corona-Infektionen zu durchbrechen und ein Absenken der Infektionsraten zu erreichen. In Thüringen sei das aber leider gar nicht geglückt. Mit dem Landkreis Hildburghausen hat Thüringen derzeit einen Hotspot mit dem bundesweit größten Infektionsgeschehen bei Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Ramelow kündigte an, dass es unter anderem wieder strengere Abstandsregeln im Einzelhandel geben werde. Bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern sei eine Person pro Quadratmeter erlaubt, bei Flächen darüber solle eine Person 20 Quadratmeter zur Verfügung haben.

Schule: Wechselunterricht und Masken weiter regional geregelt

Ein großflächiges Umschwenken auf sogenannten Wechselunterricht ist in Deutschland trotz anhaltend hoher Corona-Zahlen nicht geplant.

Über Weihnachtsferien in Thüringen noch nicht entschieden

Die Weihnachtsferien sollen in diesem Jahr fast überall in Deutschland gleichzeitig am 19. Dezember beginnen. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder verständigt.

Ramelow schwört Thüringer auf Einhaltung der Corona-Regeln ein