MDR THÜRINGEN-Chefredakteur Matthias Gehler Bildrechte: MDR/Annett Stiebritz-Stepputat

MDR THÜRINGEN hatte am 17. September 2018 aufgrund einer Pressemeldung der Polizei Jena veröffentlicht, dass es zu einer Festnahme gekommen sei. Dies ist in keinem Fall in Absprache mit der Polizei geschehen. Die Meldung ist im Übrigen auch von den meisten anderen Thüringer Medien veröffentlicht worden, so auch am nächsten Tag in den Blättern der Funke-Mediengruppe OTZ, TA und TLZ.



Die Pressestellen der Landespolizeidirektion und der Staatsanwaltschaft Gera haben MDR THÜRINGEN am Freitag auf Nachfrage noch einmal schriftlich versichert, dass die Meldung damals nicht fingiert war, sondern den Tatsachen entsprochen habe.