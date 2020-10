Thüringen startet gemeinsam mit Hamburg eine Bundesratsinitiative zur Streichung des Wortes "Rasse" aus dem Grundgesetz. Er soll im Artikel drei der deutschen Verfassung durch eine modernere Formulierung ersetzt werden, kündigte Thüringens Justizminister Dirk Adams (Grüne) in Erfurt an.

Hamburg und Thüringen wollen laut Adams auf der Sitzung der Länderkammer am 6. November vorschlagen, stattdessen die Formulierung einer "rassistischen Benachteiligung beziehungsweise Bevorzugung" zu nutzen.

Zudem wolle sich der Freistaat in der Sitzung des Bundesrats für die Stärkung der Staatsanwaltschaften vor einer möglichen politischen Einflussnahme einsetzen. Bisher würden die Ermittlungsbehörden der Aufsicht und Leitung der Landesjustizverwaltung unterliegen, was europäischen Standards widerspreche, erklärte Adams das Vorhaben. Das bestehende Weisungsrecht solle auf die Fälle beschränkt werden, in denen die Generalstaatsanwaltschaft Fehlentscheidungen der Ermittler nicht oder zu wenig nachgehen würde. Diese Ausnahmen müssten aber mit klaren Anhörungs-, Begründungs- und Dokumentationspflichten versehen werden, sagte der Grünen-Politiker.