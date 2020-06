Mit Razzien in mehreren Bundesländern ist der Zoll gegen eine mutmaßliche Bande von Autoschmugglern vorgegangen. Bei den Durchsuchungen in Thüringen, Berlin, Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern beschlagnahmten die Beamten am Mittwoch 25 Luxusfahrzeuge, wie Generalstaatsanwaltschaft und Zoll am Donnerstag mitteilten. Gegen zwei der zwölf Beschuldigten seien Haftbefehle vollstreckt worden. Außerdem wurden Vermögenswerte wie Luxusuhren, eine Motoryacht und Bargeld in Höhe von mehr als 900.000 Euro beschlagnahmt. Wo genau in Thüringen die Durchsuchungen stattfanden, teilten die Ermittler nicht mit.