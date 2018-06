Razzia: Polizei geht gegen Internethetzer in Thüringen vor

Die Polizei hat am Donnerstag eine bundesweite Razzia bei mutmaßlichen Urhebern von Hasskommentaren im Internet vorgenommen. Wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte, sind in zehn Bundesländern Wohnungen durchsucht worden, darunter auch in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Außerdem seien 29 Beschuldigte vernommen worden.