Das Thüringer Landeskriminalamt geht seit dem Freitagmorgen gegen ein hochkriminelles Neonazi-Netzwerk in Thüringen vor. Nach Angaben des Thüringer Landeskriminalamtes (LKA) werden zur Stunde 27 Wohn- und Geschäftsräume in Gotha, im Landkreis Gotha, in Sachsen-Anhalt und in Hessen durchsucht.

Rund 500 Polizeibeamte, darunter das Spezialeinsatzkommando (SEK), sind im Einsatz. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN geht es um den Verdacht von Drogengeschäften, Waffenhandel und Geldwäsche. Das Verfahren richtet sich gegen rund zehn Beschuldigte, die mutmaßliche Mitglieder der Neonazi-Bruderschaften Turonen und Garde 20 sind.

Erste Festnahmen

Laut Thüringer LKA hat es bisher acht Festnahmen gegeben. Die Beschuldigten im Alter zwischen 24 und 55 Jahren sollen seit Jahren einen groß angelegten Drogenhandel in Thüringen betrieben haben. Zudem stehen sie im Verdacht, die Gewinne aus diesen Drogengeschäften gewaschen zu haben. Bei der Geldwäsche spielt offenbar auch ein Szene-Anwalt eine Rolle. Darum wird seine Kanzlei in Hessen.

Razzien seit Monaten vorbereitet

Die großangelegte Operation war von den Spezialisten des LKA-Dezernates 62 "Organisierte Kriminalität" über Monate vorbereitet worden. Die Vorwürfe wiegen schwer: Mitglieder der Neonazi-Bruderschaft Turonen und der Garde 20 sollen seit Jahren weite Teile des Drogenhandels in Thüringen organisieren. So sollen sie allem Anschein nach ein Netzwerk unter anderem für den Verkauf von Crystal Meth aufgebaut haben. Dazu sollen auch Waffengeschäfte kommen.

Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN soll es entsprechende Verkäufe mit Quellen im europäischen Ausland gegeben haben. Brisant dabei ist, das die Neonazis offenbar mit einer hohen kriminellen Professionalität vorgegangen sind. Aus Ermittlerkreisen heißt es, dass sie wie Gruppen in der Organisierten Kriminalität (OK) agieren. Dazu gehört auch der Verdacht, dass das Neonazi-Netzwerk offenbar die Gewinne aus seinen Drogengeschäften gewaschen hat. Eine Vorgehensweise, die vor allem bei Mafia-Gruppen bekannt ist. Offenbar waren die Neonazis auch im Rotlicht-Milieu aktiv. Allein in Gotha sollen sie ein Bordell betrieben und ein zweites geplant haben, auch dort wird zur Stunde durchsucht.

Informationen von Verfassungsschutz

Der Auslöser für das Verfahren gegen das Neonazi-Netzwerk war nach Informationen von MDR THÜRINGEN eine geheime Abhöroperation des Thüringer Verfassungsschutzes. Der Nachrichtendienst soll vor über zwei Jahren einige der führenden Köpfe der Turonen und der Garde 20 überwacht haben. Dabei ging es vor allem um die Informationen über mutmaßliche Waffengeschäfte. Bei ihrer Operation bekamen die Agenten mit, dass es auch um Drogenhandel im großen Stil ging. Diese Informationen leiteten die Verfassungsschützer an das Thüringer LKA weiter, das strafrechtliche Ermittlungen aufnahm. Das Thüringer Landeskriminalamt in Erfurt: Dort wurden die Razzien seit Monaten vorbereitet. Bildrechte: IMAGO

Zuerst wurde das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Erfurt geführt. Als sich die Hinweise auf Drogenhandel und Geldwäsche weiter verdichteten, wurde das Verfahren an die für Organisierte Kriminalität zuständige Staatsanwaltschaft Gera abgegeben.

Spuren zu Überfall von Ballstädt

Seit den frühen Freitagmorgen werden rund 27 Wohn- und Geschäftsräume im Raum Gotha durchsucht. Inzwischen soll es auch erste Festnahmen gegeben haben. Durchsucht wird auch die Neonazi-Immobilie "Gelbes Haus" in Ballstädt im Landkreis Gotha. Der Ort hatte 2014 für bundesweite Schlagzeilen gesorgt, als Neonazis eine Kirmesgesellschaft überfallen und mehrere Menschen zum Teil schwer verletzte hatten. Unter den damals beschuldigten Neonazis sind mindestens zwei, die in dem aktuellen OK-Verfahren auf der Liste der Fahnder stehen.

Neonazi-Bruderschaft im Konzertgeschäft aktiv

Die Turonen und die Garde 20 sind Neonazi-Bruderschaften, die ähnlich wie kriminelle Rockerbanden entsprechende Symbole benutzt. So tragen sie in der Öffentlichkeit Kutten, wie es auch bei Rockern üblich ist. Zudem gibt es eine strenge Hierarchie innerhalb der Bruderschaft. So gibt es vollwertige Mitglieder und Anwärter, was über entsprechende Abzeichen an den Kutten zu sehen ist.

Das Netzwerk der Turonen und der Garde 20 soll sich 2015 gegründet haben und geht aus verschiedenen Vorläufer-Gruppen hervor. Seit dieser Zeit sind sie im Neonazi-Konzertgeschäft aktiv. Darunter auch in Kirchheim im Landkreis Gotha, wo sie regelmäßig als Veranstalter aufgetreten sind. Zudem gibt es auch gute Kontakte in die Schweiz, wo die Turonen in Unterwasser ein Neonazi-Konzert veranstaltet haben.

Es spielen mehrere bekannte deutsche und internationale Neonazibands, die Bilder der vollen Konzerthalle und der massenweise gezeigten Hitlergrüße sorgten nicht nur in der Schweiz und Deutschland für Empörung. Angeblich sollen mit dem Geld, dass das "Rocktoberfest" in die Taschen der Veranstalter spülte, die Prozesskosten des Ballstädtangriffs finanziert worden sein.

Kriminelle Vorgeschichte

Die meisten Mitglieder der Turonen sind seit Jahren hochkriminell und einschlägig bei der Polizei bekannt. Sie sind immer wieder durch schwer Straftaten aufgefallen. Laut einer Antwort der Thüringer Landesregierung an die Linkenabgeordente Katharina König-Preuss waren es alleine 32 Verfahren seit 2019, die von Personen begangen wurden, die den Turonen zuzurechnen sind. Dabei ging es um Körperverletzung, Volksverhetzung, Betrug, Hehlerei, Urkundenfälschung, Hausfriedensbruch und andere Delikte.