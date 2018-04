Hintergrund für die bundesweiten Durchsuchungen am vergangen Sonntag sollen Informationen gewesen sein, die dem BKA seit einigen Tagen vorlagen. Demnach sollen die Mitglieder dieser Reichsbürger-Partisanenarmee für diesen Tag ein größeres geheimes Treffen geplant haben. Allerdings war offenbar nicht klar, wo genau das Treffen stattfinden sollte. Deshalb wurde durch die Bundesanwaltschaft die länderübergreifende Durchsuchung beim Bundesgerichtshof beantragt. In Thüringen lag der Schwerpunkt der Durchsuchung auf Bad Liebenstein im Wartburgkreis. Dort richtete sich die Ermittlungen gegen einen Mann, der als Reichsbürger bis zu den aktuellen Ermittlungen nicht aufgefallen war. Er soll ein mutmaßliches Mitglied dieser Untergrundgruppe sein. Festnahmen gab es bei den Durchsuchungen keine. Was genau gefunden wurde, wollte die Bundesanwaltschaft bisher nicht mitteilen.