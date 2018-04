Bei einer groß angelegten Razzia gegen Organisierte Kriminalität sind auch zwei Objekte in Thüringen durchsucht worden. Wie die Bundespolizei MDR THÜRINGEN bestätigte, stehen in Thüringen Objekte in Gotha und Nordhausen im Visier. Es gehe um Menschenhandel, Zuhälterei, Zwangsprostitution und gefälschte Visa. Auch die Spezialeinheit GSG 9 sei beteiligt. Wie mehrere Polizeidirektionen mitteilten, sind mehr als 1.000 Beamte in Einsatz.