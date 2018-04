Seit Dienstagmorgen lässt die Bundesanwaltschaft mehrere Wohnungen in Deutschland durchsuchen, darunter auch eine in Thüringen. Die vier namentlich bekannten Beschuldigten aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen stehen im Verdacht eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben. In diesem Zusammenhang wird auch die Wohnung einer Person in Thüringen durchsucht, die jedoch -so wörtlich- nicht tatverdächtig ist. Wo genau, wurde zunächst nicht bekannt

Seit Dienstagmorgen durchsucht das SEK auch in Thüringen eine Wohnung. Bildrechte: IMAGO