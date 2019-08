Die Thüringer CDU lehnt eine Koalition mit der AfD nach den Landtagswahlen am 27. Oktober ab. Die Landesspitze bekräftigte am Montag ihr Nein. Auch der konservative Interessenverband Werte-Union in Thüringen erteilte entsprechenden Überlegungen von AfD-Landeschef Björn Höcke eine Absage.

Raymond Walk, Generalsekretär der CDU Thüringen. Bildrechte: Raymond Walk CDU-Generalsekretär Raymond Walk sagte, Thüringen solle "aus der Mitte des politischen Spektrums" regiert werden und nicht "vom rechten oder linken Rand her". Dieser Standpunkt werde auch nicht "mit jeder neuen Wortmeldung" geändert. Walk bekräftigte damit eine Aussage von Landeschef Mike Mohring, der eine Zusammenarbeit mit der AfD seit Monaten ausschließt.

Werte-Union Thüringen: CDU und AfD verbindet praktisch nichts

Der Chef der Werte-Union in Thüringen, der Gothaer Rechtsanwalt Christian Sitter, sagte, es gebe praktisch nichts, was CDU und AfD verbinde. Die Thüringer CDU müsse sich wieder auf eigene konservative Werte und Inhalte besinnen und so die AfD langfristig überflüssig machen. Die Werte-Union ist als Verein organisiert und sieht sich als konservative Stimme innerhalb der Unionsparteien. In Thüringen hat die Werte-Union nach eigenen Angaben rund 100 Mitglieder - die Landespartei etwa 10.000.

Damit setzt sich die Thüringer Werte-Union stärker von der AfD ab als es der Bundesvorsitzende der Vereinigung zuletzt getan hatte. Alexander Mitsch hatte sich dagegen ausgesprochen, eine Zusammenarbeit von Union und AfD zu untersagen. "Mit Kontakt- und Kooperationsverboten wird man die AfD nur stärken, nicht schwächen", schrieb Mitsch in einem Gastbeitrag. In einer Demokratie müssten Parteien gesprächsbereit bleiben.

Auf dem Landesparteitag der AfD am Wochenende in Arnstadt hatte Landeschef Höcke erstmals gesagt, er könne sich eine Koalition mit der CDU bereits nach den Landtagswahlen im Oktober vorstellen. Falls nötig, würde die AfD auch als Juniorpartner in die Regierung eintreten. Dass CDU-Landeschef Mohring ein Bündnis mit der AfD kategorisch ausschließt, ist für Höcke kein unüberwindbares Allzeitproblem: "Auch ein Mike Mohring wird wissen: Sag niemals nie."