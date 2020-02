Die Parteien im Thüringer Landtag haben unterschiedlich auf die Ankündigung von Ministerpräsident Thomas Kemmerich reagiert, das Parlament auflösen zu wollen. AfD, CDU und Grüne stehen Neuwahlen in Thüringen eher skeptisch gegenüber.

Stefan Möller von der AfD kritisierte den Vorschlag. Eine Neuwahl werde keine große Änderungen bringen. Für die FDP und Grünen sei ein Wiedereinzug in den Landtag fraglich. Ähnlich äußerte sich CDU-Generalsekretär Raymond Walk. Die Situation würde sich durch Neuwahlen nicht verbessern. Er forderte weitere Gespräche darüber, was in Thüringen möglich sei.