Thüringentrend Bestätigt, optimistisch, sprachlos - so reagieren die Parteien auf die Blitzumfrage

Hennig-Wellsow "sprachlos" angesichts guter Umfragewerte für Die Linke

Die Thüringer Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow Bildrechte: dpa Die Thüringer Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow hat sich von den jüngsten Umfrage-Ergebnissen überrascht gezeigt. Sie sei "sprachlos", sagte Hennig-Wellsow MDR THÜRINGEN. 39 Prozent für die Linke würden dafür sprechen, dass Bodo Ramelow als Landesvater zeige, dass er es ernst meine mit den Menschen in Thüringen. Zum anderen sei die Linke eine Partei, die tatsächlich für stabile Verhältnisse in Thüringen kämpfe und sich nicht an Taktieren und Spielerei beteilige. Dass die CDU ihren Stimmenanteil faktisch halbiert habe, sei auch ein deutliches Zeichen. Der Ansehensverlust für Thüringen kann nach Ansicht von Hennig-Wellsow ausgeglichen werden, "wenn es die Demokraten im Thüringer Parlament jetzt schaffen, Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten zu wählen". Deshalb gebe es Gespräche mit der CDU. Eine demokratische Wahl des Ministerpräsidenten könne "einiges korrigieren".

AfD sieht sich bestätigt und nicht überrascht

Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD, Torben Braga Bildrechte: MDR/Torben Braga Die Thüringer AfD sieht sich durch die Thüringentrend-Blitzumfrage von infratest-dimap im Auftrag von MDR THÜRINGEN bestätigt. Der Sprecher des Landesvorstandes und parlamentarische Geschäftsführer Torben Braga sagte, er sei vom "stabilen" Ergebnis seiner Partei nicht überrascht. Die AfD habe nur das Selbstverständliche getan und für ein Ende von Rot-Rot-Grün gestimmt. Unerwartet sei für ihn deshalb der starke Verlust für die CDU, die wie die AfD nichts verkehrt gemacht habe. Dass der Wähler der CDU ihr Verhalten bei der Ministerpräsidentenwahl übelnehme, sei "nach menschlichem Ermessen nicht ohne weiteres nachvollziehbar", so Braga. Auch mit dem starken Anstieg der Wählerstimmen für die Linke habe er nicht gerechnet.

FDP-Generalsekretär Montag: Kemmerich genießt weiterhin großes Vertrauen

FDP-Generalsekretär Robert-Martin Montag Bildrechte: dpa Die Thüringer Liberalen nahmen die Umfrage-Ergebnisse zurückhaltend auf. FDP-Generalsekretär Robert-Martin Montag sagte, die mediale Situation und auch die Polarisierung habe das Ergebnis so erwarten lassen. Laut infratest-dimap liegt die FDP derzeit nur noch bei vier Prozent der Wählerstimmen. Bei einer Neuwahl würde sie damit den Wiedereinzug in den Landtag verpassen. Mit einem schlechteren Ergebnis habe er nicht gerechnet, so Montag. Die Wählerinnen und Wähler könnten sehr gut unterscheiden, ob jemand etwas nur für sich tue oder für das Land. Der Anspruch der FDP sei gewesen, mit Thomas Kemmerich ein Angebot aus der Mitte zu machen. Es sei letztendlich aber nicht möglich gewesen, dies umzusetzen. Die FDP setze jetzt darauf, dass Thüringen schnell wieder politisch handlungsfähig werde. Ministerpräsident Thomas Kemmerich genieße innerhalb der FDP in Thüringen weiterhin großes Vertrauen. Geschätzt werde vor allem seine demokratische Überzeugung und sein Einstehen für den Liberalismus.

Grüne nicht zufrieden, aber optimistisch

Grünen-Landessprecher Bernhard Stengele Bildrechte: MDR/Bernhard Stengele Thüringens Grünen-Landessprecher Bernhard Stengele äußerte sich trotz des schwachen Abschneidens seiner Partei optimistisch. Mit derzeit fünf Prozent seien die Grünen natürlich nicht zufrieden, sagte Stengele. Er sei aber überzeugt, dass es in den nächsten Wochen besser aussehen werde. Die Grünen stünden derzeit nicht im Fokus der Aufmerksamkeit. Stengele sprach sich zudem gegen schnelle Neuwahlen aus. Stattdessen brauche es eine stabile Regierung. Für Neuwahlen werde im Landtag zudem eine Zweidrittelmehrheit benötigt. Dafür werde auch die CDU gebraucht. Angesichts der aktuellen Umfragewerte könne die CDU daran kein Interesse haben. Stengele erklärte weiter, unter den CDU-Wählern gebe es offenbar noch so viele christliche Demokraten, die keine Nähe zur AfD haben wollten, und nun auf Bodo Ramelow von der Linken setzten.

Walk: CDU hat Fehler bei der Kommunikation gemacht

CDU-Generalsekretär Raymond Walk Bildrechte: Raymond Walk CDU-Generalsekretär Raymond Walk räumte angesichts der Umfrageergebnisse Fehler bei der Kommunikation ein. Dass die CDU in der Umfrage ihr Ergebnis auf 13 Prozent halbiert habe, sei unerfreulich. Klar sei aber auch, dass die CDU in der Öffentlichkeit als gesamtdeutsche Partei wahrgenommen werde. Und da sei die Performance nicht gut gewesen, sagte Walk. Als Beispiele nannte er eine fehlende Geschlossenheit der Fraktion und den Unvereinbarkeitsbeschluss, der die Zusammenarbeit mit Linken und AfD ausschließt. Die Außenwirkung sei derzeit offensichtlich nicht so, dass die Menschen sagen, wir können der CDU vertrauen. Neuwahlen lehnte Walk weiter ab. Die Umfrageergebnisse zeigten, dass nicht mal ein Drittel die demokratische Mitte wählen würde. Außerdem müsse die Demokratie mit schwierigen Lagen umgehen können.

Tiefensee: Umfrage honoriert SPD-Position