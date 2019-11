Thüringens Ministerpräsident hält den Vorstoß offenbar für einen Scherz. "Heute ist unstreitig der 19.11.2019 oder doch der 1. April? Es bleiben einfach Fragen über Fragen, aber mir geht Bob Dylan‘s Song durch den Kopf: "The answer, my friend, is blowin' in the wind The answer is blowin' in the wind!", schrieb Bodo Ramelow auf Twitter.