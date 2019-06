Thüringens Juso-Chef Oleg Shevchenko fordert nach dem angekündigten Rücktritt von Andrea Nahles als Vorsitzende der SPD und der Bundestagsfraktion eine personelle Erneuerung der gesamten SPD-Spitze. Shevchenko schlug am Sonntag vor, dazu den für Jahresende geplanten SPD-Bundesparteitag vorzuziehen und vor der Landtagswahl in Thüringen Klarheit zu schaffen. Neben dem oder der Vorsitzenden sollte der gesamte Vorstand neu gewählt werden. Außerdem müsse die SPD inhaltliche Akzente setzen. Das bloße Auswechseln des Vorsitzenden habe der SPD noch nie etwas gebracht.

Thüringens Juso-Chef Oleg Shevchenko. Bildrechte: MDR/Ulli Sondermann-Becker Das bloße Auswechseln des Vorsitzenden hat SPD noch nie etwas gebracht. Wir brauchen im Vorstand neue Gesichter, die nicht schon 20 Jahre in der Politik sind. Oleg Shevchenko, Landesvorsitzender der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos in Thüringen

Er stelle nicht alle Vorstandsmitglieder zur Disposition, so Shevchenko. Es müssten aber mehr Jüngere in das Gremium gewählt werden. Auch brauche es im Vorstand "neue Gesichter, die nicht schon 20 Jahre in der Politik sind." Shevchenko gehört auch dem Landesvorstand der Thüringer SPD an.

Tiefensee: Führungsmannschaft ist mancher Fehler unterlaufen

Andrea Nahles und Wolfgang Tiefensee beim politischen Aschermittwoch in Suhl 2019. Bildrechte: MDR Thüringen Thüringens SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee bedauerte die Absicht von Andrea Nahles, den SPD-Vorsitz und den Posten als Chefin der Bundestagsfraktion abzugeben. Tiefensee sagte, die SPD sei nicht erst seit Wochen, sondern seit Jahren in einer schwierigen Lage. Es sei nicht redlich, das nun an einer Person festzumachen. Die Führungsriege der Partei stehe in einer Gesamtverantwortung. Nahles und der Führungsmannschaft sei in den letzten Monaten so mancher Fehler unterlaufen, sagte Tiefensee weiter. Dennoch sei es nicht mit einem Wechsel an der Spitze getan. Es müssten jetzt zügig Personalentscheidungen fallen; vor allem aber müsse die SPD ihre strategische Ausrichtung überprüfen.

Hey: Nahles hat vieles durchsetzen können

Für Matthias Hey, den Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag, kommt der Schritt von Nahles nicht unerwartet. "Den Rücktritt als Bundesparteichefin verstehe ich, den Rücktritt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion bedauere ich", sagte Hey MDR THÜRINGEN. Gerade in den Verhandlungen mit der Union habe Nahles viel durchsetzen können. Er habe sie als, so wörtlich, hemdsärmelig, aber mit viel Power erlebt. An Spekulationen über die Nachfolge wolle er sich nicht beteiligen, sagte Hey weiter. Klar sei aber, dass die SPD derzeit nicht in der Verfassung sei, personell aus dem Vollen zu schöpfen.