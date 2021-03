Christian Hirte (CDU): Historisch schlechtes und dramatisches Ergebnis

Thüringens CDU-Landeschef Christian Hirte hat das Abschneiden seiner Partei bei den Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg als extrem schmerzlich bezeichnet. Hirte sagte MDR THÜRINGEN, man müsse nicht drum herum reden, das sei ein historisch schlechtes und dramatisches Ergebnis. Hirte machte auch die so genannte Maskenaffäre mehrerer CDU-Abgeordneter für das schlechte Abschneiden verantwortlich. Christian Hirte, Landesvorsitzender CDU Thüringen Bildrechte: dpa

Georg Maier (SPD): Sensationelles Ergebnis in Baden-Württemberg

Der SPD-Landesvorsitzende Georg Maier nannte das Ergebnis seiner Partei in Rheinland-Pfalz sensationell. Dieses sei in erster Linie ein Erfolg von Malu Dreyer und ihrer Krisenpolitik. Auch die Prognose in Baden-Württemberg sei angesichts des Bundestrends ein achtbares Ergebnis. Es sei immer schwierig, aus der Opposition heraus Wahlkampf zu machen, noch dazu unter diesen schwierigen Bedingungen. Georg Maier, Landesvorsitzender SPD Thüringen Bildrechte: dpa

Bernhard Stengele (Die Grünen): Vertrauen in Pandemiezeit bewahrt

Der Grünen-Landessprecher Bernhard Stengele sagte, auch in der schwierigen Pandemiezeit habe Winfried Kretschmann das Vertrauen bewahrt. Das Ergebnis in Rheinland-Pfalz ist seinen Angaben nach besonders erfreulich, weil die Grünen als einzige Partei innerhalb der Regierung dazu gewonnen haben. Seiner Ansicht nach werden nach der Corona-Pandemie die Themen Artenvielfalt und Klimaschutz nach vorne kommen.

Stefan Möller (AfD): Warnschuss für die AfD

AfD-Landessprecher Stefan Möller zeigte sich unzufrieden. Seine Partei gehöre leider zu den Wahlverlierern. Die AfD müsse die Ergebnisse der beiden Landtagswahlen als einen Warnschuss verstehen. Stefan Möller, AfD-Landessprecher in Thüringen Bildrechte: MDR/Stefan Möller

Steffen Dittes (Die Linke): Ziel verfehlt

Auch Linken-Fraktionschef Steffen Dittes sagte, die Partei habe das Ziel, in die Landtage einzuziehen, verfehlt. In Baden-Württemberg habe die Linke aber leicht zugelegt. Das zeigt laut Dittes, dass die Linke Potenzial habe, Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, besonders in Hinblick auf die Bundestagswahl. Steffen Dittes, Vorsitzender Fraktion "Die Linke" im Thüringer Landtag Bildrechte: IMAGO / Jacob Schröter

Thomas Kemmerich (FDP): Zufrieden mit den Wahlergebnissen