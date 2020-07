Rudolstadt Thüringer Rechnungshof stellt Jahresbericht 2020 vor

Der Landesrechnungshof hat unter anderem bemängelt, dass im Jahr 2018 zu wenig investiert worden ist. Das geht aus dem am Dienstag in Rudolstadt vorgestellten Jahresbericht hervor. Es sei wichtiger das Geld wie geplant zu investieren als es zu sparen, heißt es.

10,4 Milliarden Euro hat Thüringen 2018 ausgegeben. Ein Drittel davon hätte in Investitionen fließen sollen, doch dieser Betrag wurde nicht ausgeschöpft. Ein Fehler aus Sicht der Rechungsprüfer, denn die fetten Jahre sind ihrer Einschätzung nach vorbei. Im nächsten Jahr sind ihrer Meinung zusätzliche Schulden von 500 Millionen Euro nötig, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. Sparmöglichkeiten sieht der Landesrechnungshof beim Personal: Im Vergleich zu anderen Ländern gebe es in Thüringen überproportional viele öffentlich Angestellte. Außerdem kritisiert der Landesrechnungshof zum Teil fehlende Nachweise für die Ausgaben.

Kritisiert werden auch hohe Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwaltung eines Aktienpakets des Jenaer Technologiekonzerns Jenoptik. Einnahmen aus Dividenden von rund 12 Millionen Euro stünden Kosten für Darlehenszinsen und Managementgebühren von 29 Millionen Euro gegenüber, heißt es in dem Bericht. Auch bei der Förderung von Sozialwohnungen wird aus Sicht der Prüfer viel Geld nicht wirtschaftlich eingesetzt. Thüringen habe am Bedarf vorbei ein Wohnungsbauvermögen von rund 225 Millionen Euro aufgebaut - Geld, das für andere Zwecke fehle, monierte Rechnungshofdirektor Klaus Behrens. Das freie Geld müsse zurück in den Haushalt fließen und für Investitionen etwa in die Sanierung von Schulen oder zur Förderung von Elektromobilität eingesetzt werden.