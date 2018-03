Der Thüringer Rechnungshof hat auf das Fehlen des gesetzlich vorgeschriebenen Fachpersonals in vielen Verwaltungsgemeinschaften hingewiesen. Die Prüfbehörde teilte am Montag mit, um hoheitliche Aufgaben qualifiziert erledigen zu können, müssten Thüringer Kommunen gemäß der Kommunalordnung mindestens einen Beamten mit der Befähigung für den gehobenen Verwaltungsdienst beschäftigen. Allerdings erfüllten diese gesetzliche Vorgabe lediglich 25 von 69 geprüften Verwaltungsgemeinschaften. Rechnungshof-Präsident Sebastian Dette monierte, die Missstände hätten den Aufsichtsbehörden für die Kommunen auffallen müssen.

Zudem verletzen die Kommunen nach Einschätzung des Rechnungshofs bei Bauvorhaben regelmäßig die Vorschriften des Vergaberechts. "Kommunen bevorzugen ortansässige Unternehmen", heißt es in einem aktuellen Bericht der obersten Thüringer Kassenprüfer, der am Montag in Rudolstadt vorgestellt worden ist. Damit verstießen sie oft gegen das Vergaberecht und setzten Fördermittel aufs Spiel. Anders als es vom Vergaberecht vorgesehen sei, vergäben die Kommunen Bauaufträge regelmäßig nicht an die Unternehmen, die die angemessensten Preise für eine Leistung aufriefen - sondern an Unternehmen, die ihnen schon bekannt seien.