Was geben die Kommunen aus, wie und was nehmen sie ein, wer arbeitet in den Amtsstuben und wie qualifiziert sind die Mitarbeiter? Der Rechnungshof prüft stichprobenartig und mahnt da, wo es nötig ist, weil beispielsweise Steuergelder nachlässig ausgegeben werden.

So wird es in der Gemeinde Münchenbernsdorf nach der Kommunalwahl im April keinen hauptamtlichen Bürgermeister mehr geben. Nicht weil der Ort dem Ratschlag des Rechnungshofes gefolgt ist. In diesem Fall hat das Landesverwaltungsamt inzwischen den Riegel vorschoben: Die Gemeinde hat mit unter 3.000 zu wenig Einwohner - 2.931 waren es zum Stichtag 30. Juni genau. Die Gemeinde stellte zwar einen Antrag auf Ausnahmeregelung, den das Amt in Weimar aber abgelehnt hat. Zur Kommunalwahl am 15. April wird der Bürgermeister damit als Ehrenamtler gewähnt. Amtsinhaber Jörg Reinhardt (CDU) hatte zuletzt offen gelassen, ob er noch einmal antritt.