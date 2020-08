Zuvor hatte es an der Freilassung der Beschuldigten Kritik gegeben. Der Vize-Chef des DGB Hessen-Thüringen, Sandro Witt, sagte, die Justiz treffe Entscheidungen leider oftmals nicht aus der Perspektive der Opfer, sondern anhand von Paragrafen. Innenminister Georg Maier (SPD) hatte die Entscheidung, keinen der zwölf Tatverdächtigen in Haft zu nehmen am Sonntag auf Twitter verurteilt. "Die Nazi-Schläger von Erfurt laufen alle wieder frei rum", hatte Maier geschrieben. "Ich weiß, dass es mir nicht zusteht, die Justiz zu kritisieren. Aber für die Opfer und die Menschen am Herrenberg ist das eine Katastrophe." MDR THÜRINGEN hat mit Dr. Matthias Fertig, Fachanwalt für Strafrecht in Erfurt, über das Prozedere und Hürden bei der Untersuchungshaft gesprochen. Das Interview lesen Sie hier.