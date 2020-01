Solche Aktivitäten sollten Walk zufolge dennoch genau im Auge behalten werden - immerhin hätten sich in entsprechenden Gruppen in sozialen Netzwerken bis zu 3.000 Mitglieder zusammengefunden. Das sei ein nicht zu unterschätzendes extremistisches Potenzial. Als Beispiel nannte er die "Bürgerwehr Untersuhl, Gerstungen und Umgebung". Sie besteht laut Auskunft des Innenministeriums seit mehr als zwei Jahren als geschlossene Facebook-Gruppe mit 2.700 Mitgliedern, zu denen auch Rechtsextremisten gehören.

Administriert werde diese Gruppe von drei polizeibekannten Personen. In der Vergangenheit hätten Rechtsextremisten in Thüringen immer wieder versucht, Zonen auszuweisen, in denen die angeblich bedrohte Bevölkerung einen besonderen Schutz genieße, sagte Walk. Das begründe aus Sicht der Rechtsextremisten die Notwendigkeit von Bürgerwehren. "Diese Argumentation ist nicht nur vom Ansatz her falsch, sondern stellt zugleich einen nicht hinnehmbaren Angriff auf das Gewaltmonopol des Staates dar", sagte Walk.