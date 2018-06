Rechtsrock-Konzert in Themar

Zur Rechtsrock-Veranstaltung im vergangenen Jahr kamen 6.000 Besucher. Themar hat gerade mal halb so viele Einwohner. Große Gegendemos oder Sitzblockaden wie in größeren Städten gab es in der ländlichen Region im Süden Thüringens bisher nicht. Die Menschen der kleinen Stadt wehrten sich dennoch gegen die Nazi-Touristen - zwar nicht in großer Zahl, aber mit kreativen Protesten. Bürgermeister Hubert Böse sagte, 2017 sei ein schwieriges, aber kein schlechtes Jahr gewesen. "Denn es gab aktiven Widerstand gegen die rechte Szene, und das hat das Bild in der Öffentlichkeit mitgeprägt." Das Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra organisiert federführend die Proteste. Hauptziel war es bisher, dass keine Nazis von der angrenzenden Festwiese in die Stadt gelangen. Bis auf wenige Ausnahmen ist dies auch gelungen. Auch am 8. und 9. Juni will das Bündnis wieder gegen das Neonazi-Treffen mobilisieren. Die Mitglieder veranstalten in Themar die "Tage der Weltoffenheit". Es finden ein Friedensgottesdienst, Demonstrationen und bunte Veranstaltungen statt.