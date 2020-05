Der Jenaer Verfassungsrechtler Michael Brenner rechnet damit, dass der Ausschluss von Andreas Kalbitz aus der AfD vor Gericht Bestand haben wird. Damit widerspricht der Jura-Professor Stimmen aus den Reihen der AfD, die dem bisherigen Brandenburger Landes- und Fraktionschef Kalbitz in einer gerichtlichen Auseinandersetzung gute Chancen einräumen. Auf Anfrage von MDR THÜRINGEN sagte Brenner: "Wenn jemand in eine Partei eintritt und dabei Entscheidungsrelevantes verschweigt, also Dinge, die dem Parteiwillen widersprechen, dann ist das durchaus ein Grund parteischädigendes Verhalten anzunehmen, und den Betreffenden aus der Partei auszuschließen." Prof. Dr. Michael Brenner

Verfassungsrechtler Universität Jena Bildrechte: Universität Jena/Michael Brenner

"Juristisch höchst angreifbar"

Der AfD-Bundesvorstand hatte am vergangenen Freitag mehrheitlich den Ausschluss von Kalbitz aus der Partei beschlossen. Dieser kündigte daraufhin an, gegen die Annullierung seiner Parteimitgliedschaft vor Gericht zu ziehen. Er werde "alle Rechtsmittel ausschöpfen". Rückendeckung bekommt er dabei von der AfD-Co-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag Alice Weidel. Sie bezeichnete das Verfahren ihrer Partei als "juristisch höchst angreifbar". Weidel hatte als Mitglied des Bundesvorstands auch gegen Kalbitz' Rauswurf gestimmt. Auch der Jurist und AfD-Bundestagsabgeordnete Roland Hartwig sieht gute Chancen für Andreas Kalbitz, gegen den Rauswurf vorzugehen. Die Entscheidung des Vorstands "wird rechtlich keinen Bestand haben".

Der Bundesvorstand der AfD hatte mehrheitlich für Kalbitz‘ Parteiausschluss gestimmt, weil der heute 47-Jährige bei seinem Eintritt in die Partei im Jahr 2013 Kontakte ins rechtsextreme Milieu, speziell zu dem Verein "Heimattreue Deutsche Jugend" (HDJ), verschwiegen hatte. Die im Jahr 2009 vom damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) verbotene Neonazi-Organisation ist auf der offiziellen "Unvereinbarkeitsliste" der AfD verzeichnet. Wer hier gelisteten Organisationen angehört oder angehörte, darf nach AfD-Angaben kein Mitglied der Partei werden.

Dünne Aktenlage - AfD-Mitgliedsantrag verschollen

Nach Angaben von AfD-Vize Jörg Meuthen wurde die Annullierung von Kalbitz‘ Parteimitgliedschaft nach "Aktenlage" vollzogen. Allerdings gilt sein AfD-Aufnahmeantrag als verschollen. Die Kalbitz-Unterstützer räumen diesen fehlenden Unterlagen in einem Rechtsstreit einen hohen Stellenwert ein. Verfassungsrechter Brenner dagegen wertet die Unvereinbarkeitsliste der AfD für bedeutsamer. Selbst wenn Kalbitz‘ Verbindungen zur HDJ nachweisbar in einem Aufnahmeantrag fehlen würden, er aber möglicherweise Mitglied in einer solchen verfassungswidrigen Organisation war, "dann reicht das aus für die Annahme parteischädigenden Verhaltens."

"Unvereinbarkeitsliste"

Andreas Kalbitz hatte erklärt, dass sein Name auf einer "Interessenten- und Kontaktliste" der HDJ gestanden haben könnte. Seine formelle Mitgliedschaft in der Neonazi-Organisation allerdings bestreitet er. Verfassungsrechtler Brenner hält auch dieses Detail aus juristischer Sicht für irrelevant: "Das sind Sachverhaltsfragen, die vom Parteigericht der AfD aufgeklärt werden müssen. Aber wenn er auf dieser Interessen- und Kontaktliste gestanden hat, dann sprechen doch gewaltige Indizien dafür, dass er möglicherweise auch Mitglied in diesem Verein war". Allein die Existenz der Interessenten- und Kontaktlistendaten unterstütze den Ausschluss von Kalbitz aus der Partei. Andreas Kalbitz Bildrechte: dpa

Kalbitz argumentiert zudem, dass es die Unvereinbarkeitsliste der AfD bei seinem Eintritt in die Partei im Jahr 2013 noch nicht gegeben habe. Doch auch dies, sagt Jura-Professor Brenner, sei "kein schlagendes Argument". Kalbitz‘ Einwand werde vor dem Parteigericht "vielleicht eine Rolle spielen. Aber man könnte dem natürlich auch entgegen halten: Egal, ob es die Unvereinbarkeitsliste in 2013 gab oder nicht, wenn diese HDJ mit der Parteilinie der AfD nicht vereinbar ist, kann das auch nachträglich einen Ausschluss aus der Partei rechtfertigen".

Weiteres Argument: "Die Republikaner"

Möglicherweise könnte die von Kalbitz angekündigte juristische Auseinandersetzung um seine Parteimitgliedschaft schneller entschieden werden, als derzeit noch viele vermuten. Der bisherige Brandenburger Landes- und Fraktionschef hatte nämlich eingeräumt, Mitglied der Republikaner gewesen zu sein. Diese Partei findet sich ebenfalls auf der "Unvereinbarkeitsliste" der AfD. Aus Sicht von Michael Brenner, der den Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Friedrich-Schiller-Universität inne hat, könnte es deswegen relativ schnell gehen mit der Causa Kalbitz vor dem Parteigericht. Die Mitgliedschaft bei den Republikanern reiche aus, den Brandenburger aus der Partei zu werfen. "Das wäre juristisch einfacher. Also, wenn das klar ist, diese Mitgliedschaft bei den Republikanern, dann muss man auf die andere Frage eigentlich gar nicht eingehen."