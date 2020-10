Evangelische Christen in Thüringen haben am Samstag den Reformationstag gefeiert. Wie die evangelische Kirche Mitteldeutschland mitteilte, fanden die Gottesdienste und Konzerte in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen statt. Landesweit gab es Gottesdienste in den Kirchen, aber auch unter freiem Himmel. Dort galten Auflagen zum Infektionsschutz wie Abstand, Maskenpflicht und Kontaktlisten. Die Kirchenmusik beschränke sich vielerorts auf Orgelmusik. Auch in den als Risikogebieten eingestuften Regionen konnten die Gläubigen unter Infektionsschutzregeln zu Gebeten und Predigten zusammenkommen.

Bischofs Ulrich Neymeyr hält Predigt bei Kantatengottesdienst

Bereits am Freitag wurde in Gotha das 500-jährige Jubiläum von Martin Luthers "Freiheitsschrift" mit einem Festgottesdienst gefeiert. Die Erstausgabe des Reformators gilt als Unesco-Weltdokumentenerbe und wird in der Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt auf Schloss Friedenstein aufbewahrt. Ulrich Neymeyr, Bischof des Bistum Erfurt. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das evangelische Augustinerkloster in Erfurt, in das der Reformator Martin Luther einst als Mönch eingetreten war, startete am Samstagmorgen mit einem Kantatengottesdienst und einer Predigt des katholischen Bischofs Ulrich Neymeyr. Das Corona-Virus offenbare die Anfälligkeit und Schwäche des Menschen auch in hochzivilisierten Gesellschaften, sagte der Bischof in seiner Predigt.

Ökumenische Feier auf dem Hülfensberg im Eichsfeld

Am Reformationstag endet außerdem traditionell die Saison am Christus-Pavillon im Kloster Volkenroda. In diesem Jahr jedoch soll der Christus-Pavillon wegen Corona erstmals auch als Winterkirche genutzt werden. Ökumenisch wird die Reformation auf dem Hülfensberg im katholischen Eichsfeld gefeiert - im Freien und ohne die traditionelle Pilgerwanderung zum Kloster Zella.