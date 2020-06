Frau Braun und Herr Weiß schneiden in der Kleingartenanlage "Einigkeit" in Erfurt gerade die gelben Rosen. Es ist früh am Morgen. Inge Braun ist Frühaufsteherin und mit 82 Jahren eine erfahrene Kleingärtnerin. Mit dem Regen in diesem Gartenjahr ist sie bisher zufrieden.

Es hat in den vergangenen 14 Tagen tüchtig geregnet. Und so lange es regnet, bin ich zufrieden. Die Kirschen wachsen, die Tomaten auch. Nur die Erdbeeren wollen nicht so richtig. Aber: Wir nehmen es, wie es kommt. Inge Braun, Kleingärtnerin

Ihre Garten-Nachbarin Sarah Seeger freut sich auch, dass sie derzeit nicht mit der Gießkanne ausrücken muss. Etwas anderes ist allerdings schade:

Es ist definitiv nasser als vergangenes Jahr. Letztes Jahr um die Zeit waren wir schon im Pool - dieses Jahr geht das noch nicht. Sarah Seeger, Kleingärtnerin

Noch ist der Pool abgedeckt. Das Badewetter wird aber noch kommen.

Ein Garten des Kleingartenvereins "Einigkeit" in Erfurt-Marbach. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Landwirte hoffen auf weiteren Regen

Die Niederschläge in Thüringen stimmen Landwirte und Kleingärtner optimistisch für den Sommer 2020. Die Thüringer Landesanstalt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in Jena geht nach eigenen Angaben nicht von einem dritten Dürresommer in Folge aus. Die Niederschläge im Juni bewahrten Thüringen davor, dass es so schlimm wird wie in den Vorjahren, sagt Referent Ralf Haupt. Allerdings hätten sich die Böden in der Tiefe noch nicht von den Dürrejahren 2018/19 erholt.

Die Gewitter am Wochenende waren teils heftig. Wir haben im Juni mehr Niederschlag bekommen, als wir erwartet haben. Es war seit langem mal wieder ein überdurchschnittlicher Monat. Durch die ausgeprägte Trockenheit im April befürchteten wir das 3. Trockenjahr in Folge - doch der Juni hat uns davor bewahrt. Wir sind im zweiten Halbjahr angekommen und es kann nicht mehr so schlimm werden wie in den Vorjahren, wenn es auch nächste Woche vielleicht wieder hochsommerlich und trocken wird. Ralf Haupt, Referent Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz

Das Thüringer Landwirtschaftsministerium ist vorsichtig mit Prognosen:

Natürlich schauen wir gemeinsam mit den Landwirten und Waldbesitzenden weiter gespannt auf die Wetterlage und hoffen auf ausreichend Niederschlagsmengen auch in den nächsten Monaten, damit sich die Bodenwasser-Vorräte wieder normalisieren und das Wasser auch in den tieferen Lagen ankommt. Staatssekretär Torsten Weil

Der Bauernverband spricht von "Entspannung nach zwei Dürre-Jahren". Sprecher Axel Horn erklärt, die Felder seien feucht - der Regen noch rechtzeitig für den Mais gefallen. Dieses Jahr sei die Kombination aus Hitze und Trockenheit nicht so "übel" wie vergangenes Jahr. Im April seien die Bedenken bei "lächerlich wenigen Niederschlägen von zehn Millimetern noch groß gewesen" - das habe sich nun gegeben. Trotzdem würden die Bauern weiterhin auf Landregen hoffen - nicht auf Starkregen.

Dieses Jahr sind die Landwirte mit dem Niederschlag bislang zufriedener als im Vorjahr. Bildrechte: Colourbox.de

Renato Bodenburg vom MDR-Wetterstudio hat die Werte des vergangenen Wochenendes im Blick. Spitzenwerte wurden gemessen in Behringen mit 113,4 Litern pro Quadratmeter, in Weberstedt (109,3) und in Crawinkel (100,4).

Wenn wir jetzt mal so generell in den Juni schauen, da sind Werte um 57 bis 63 Liter ganz normal. Aber das, was wir jetzt bekommen hatten, das war Starkregen. Den kann der Boden auf die Schnelle gar nicht aufnehmen. Jetzt haben wir bis zum Wochenende noch einmal mit einem Regengebiet zu tun. Das wird nicht so ergiebig ausfallen wie die Niederschlagsmengen der vergangenen Tage. Damit sind aber trotzdem noch einmal auf den Quadratmeter bis 20 Liter möglich. Das erwarten wir zum Beispiel im Bereich Leinefelde, Gera und Greiz. Renato Bodenburg, MDR-Wetterstudio

