"Was ist da los bei euch in Thüringen?" Deutschland blickt in diesen Tagen gespannt und oft auch ungläubig auf den Freistaat. In Thüringen selbst sieht das nicht anders aus. Seit der Wahl samt anschließendem Rücktritt des FDP-Politikers Thomas Kemmerich geht bei Kommunen, Verbänden und in der Wirtschaft die Sorge um, dass wichtige politische Entscheidungen auf der Strecke bleiben. Und noch schlimmer, Thüringen überhaupt irreparablen Schaden genommen hat.