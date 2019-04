95,9 Prozent der Regionalzüge der Deutschen Bahn waren im letzten Jahr in Thüringen pünktlich. Das geht aus der von der Deutschen Bahn vorgelegten Statistik hervor. Thüringen belegt damit im Vergleich der Bundesländer Platz vier. Besser waren nur Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Berlin.

Wobei die beiden Stadtstaaten kein echter Vergleich sind. Dort wurden nämlich die zur Deutschen Bahn gehörenden S-Bahnen mitgezählt. Sie fahren kürzere Strecken. Und weil dadurch auch das Risiko einer Verspätung kleiner ist, wird die Statistik entlastet. Ohne die S-Bahnen läge zum Beispiel in Hamburg die Pünktlichkeit nur bei 89 Prozent, und wäre damit kaum besser als bei den "Schlusslichtern" in der Pünktlichkeitstabelle: Bremen und Schleswig-Holstein. Dort waren nur 86 beziehungsweise 89 Prozent der Regionalzüge pünktlich.

Wobei pünktlich ein relativer Begriff ist: Für die Deutsche Bahn ist ein Zug noch pünktlich, wenn der sich nicht mehr als sechs Minuten verspätet. Und wenn Züge ausfallen, werden sie in der Statistik überhaupt nicht erfasst. Genauso macht das Abellio. Das niederländische Verkehrsunternehmen hatte im letzten Jahr in Thüringen einige Zug-Angebote komplett streichen müssen, weil Lokomotivführer fehlten. Die Ausfälle tauchen aber in der Pünktlichkeitsstatistik nicht auf.