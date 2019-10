Mit einer Reihe von Veranstaltungen ist am Donnerstag in Thüringen der Tag der Deutschen Einheit begangen worden - etwa in Eisenach und Weimar. Die Kirchen feierten Gottesdienste unter anderem in Rasdorf, Erfurt und im Grenzmuseum Schifflersgrund. Um an die Grenzöffnung vor 30 Jahren zu erinnern, trafen sich CDU- und CSU-Politiker im Grenzmuseum Mödlareuth. Auch die AfD hat eine Kundgebung in dem ehemals geteilten Dorf auf der bayerisch-thüringischen Grenze durchgeführt.

Festakt in der Erfurter Predigerkirche

Am späten Nachmittag sind Vertreter der Landesregierung und des Landtags zu einem Festakt in der Predigerkirche in Erfurt zusammengekommen. Dabei bezeichnete die Vizepräsidentin des Thüringer Landtags, Dorothea Marx, die Deutsche Einheit vor 29 Jahren als Glücksfall. Vieles sei errreicht worden, so SPD-Politikerin Marx. Vieles bleibe aber noch zu tun, um gleichwertige Lebensverhältnisse überall in Deutschland zu schaffen. Dazu gehöre etwa, schnelles Internet auszubauen und einen leistungsfähigen Nahverkehr anzubieten. Laut Marx ist das auch ein Beitrag, um die Demokratie zu stärken.

Die Grenzmauer im bayerischen Mödlareuth wurde vor 30 Jahren durchbrochen. Bildrechte: dpa Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken erklärte, die Menschen in Thüringen hätten in den vergangenen 30 Jahren Außerordentliches geleistete. Jetzt sei es Zeit, dies gesamtdeutsch anzuerkennen. Zuvor hatte bereits Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU) den Fall der Mauer als Sternstunde der Deutschen Geschichte bezeichnet. Gleichzeitig würdigte sie den "mutigen Einsatz der Demonstranten für Freiheit und Demokratie". Auch der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Wolfgang Tiefensee, würdigte die Einheit als Erfolgsgeschichte. Zugleich forderte er, die Benachteiligung der Ostdeutschen bei Löhnen und Renten abzubauen. Von den Grünen erklärten die Spitzenkandidaten Anja Siegesmund und Dirk Adams, der Tag sei immer wieder Ansporn, die damals in der Friedlichen Revolution mühsam errungenen Werte wie Presse- und Meinungsfreiheit sowie Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Der Thüringer AfD-Bundestagsabgeordnete Anton Friesen sagte, vor 29 Jahren sei das Streben des gesamten Deutschen Volkes nach Einheit und Frieden endlich erfüllt worden. Trotzdem gebe es jetzt noch viel zu tun.

Volksfeste und Wanderungen am Tag der deutschen Einheit