Reichsbürger: Wer seinen Ausweis abgibt, muss Gebühren zahlen

Fünf Euro soll es voraussichtlich ab November pro Tag in Thüringen kosten, seine gültigen Personaldokumente beim Amt zu hinterlegen. Das Justizministerium habe die Gebühr mehrere Monate lang rechtlich geprüft und schließlich für zulässig befunden. Jetzt arbeitet das Innenministerium noch die Anmerkungen ein und rechnet damit, dass die Verordnung ab November gelten wird. Wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte, wird die neue Verordnung nötig, weil sogenannte Reichsbürger, Selbstverwalter und Germaniten noch gültige amtliche Dokumente an Behörden zur Verwahrung übergeben. Wie oft das in Thüringen bisher vorgekommen ist, konnte das Ministerium nicht sagen. Derzeit laufe eine Abfrage, die noch einige Zeit dauern werde, so das Ministerium.

"Reichsbürger-Pässe" Bildrechte: IMAGO

Das Kabinett wird über die neue Gebührenordnung lediglich informiert. Ist das passiert, tritt die Verordnung am nächsten Tag in Kraft. Wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte, betrifft das neben zahlreichen anderen Gebührenänderungen auch die Nummer 13, die die Verwahrung von Sachen vorsieht.



Schleswig-Holstein hatte eine solche Aufbewahrungsgebühr schon vor knapp zwei Jahren eingeführt. Die Strategie hat Erfolg. Nach Angaben des Innenministeriums in Kiel behalten die meisten Rückgabewilligen ihre Papiere, wenn der Staat dafür Geld haben will. Der Thüringer CDU-Innenexperte Raymond Walk begrüßt, dass es die Gebühr auch im Freistaat geben soll. Er sagte MDR THÜRINGEN, es sei eine Provokation, wenn Bürger Dokumente bei Behörden verwahren lassen, die sie ablehnen. Die Zahl der Reichsbürger in Thüringen wird auf über 1.000 geschätzt.