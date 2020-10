In der Debatte um ein Verbot von Reichsfahnen und Reichskriegsflaggen will Thüringen schnell nachziehen. Wie eine Sprecherin sagte, arbeitet das Innenministerium an Kriterien, wie solch ein Verbot umgesetzt werden könnte. Geplant ist, den Entwurf im November in den Landtag einzubringen. Man hoffe dann auf schnellstmögliche Umsetzung, so die Sprecherin weiter.