In Thüringen haben im ersten Halbjahr so große Waldflächen gebrannt wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Das teilte die Landesanstalt ThüringenForst mit. Demnach fielen seit Jahresbeginn knapp 20 Hektar Wald dem Feuer zum Opfer. 24 Waldbrände seien insgesamt gezählt worden. Das sei erschreckend, sagte ThüringenForst-Sprecher Horst Sproßmann. Allein die Großbrände am Bleiloch-Stausee und in Plaue (Ilmkreis) vernichteten zusammen 16 Hektar Wald.

Feuerwehrleute bei Löscharbeiten im Unterholz bei Jena (Archivbild). Bildrechte: Martin Wichmann