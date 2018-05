Erste Rennsteigläufer sind im Ziel

Läuferinnen und Läufer vor dem Start des Halbmarathons in Oberhof.

Läuferinnen und Läufer vor dem Start des Halbmarathons in Oberhof. Bildrechte: MDR/Karsten Böttger

Beim 46. Rennsteiglauf sind die ersten Sportler im Ziel: Der aus Eritrea stammende Samsom Hayalu Tesfazghi gewann am Sonnabend die Halbmarathondistanz. Der Athlet, der für den SV Sömmerda startet, benötigte für die 21,1 Kilometer lange Strecke von Oberhof nach Schmiedefeld 1:13:02h. Bei den Frauen siegte Mitfavoritin Anne Barber aus Berlin auf der Halbmarathonstrecke in 01:24:57h.

Für den größten europäischen Crosslauf nach Schmiedefeld hatten sich in diesem Jahr rund 17.000 Läufer und Wanderer aus 28 Ländern angemeldet. Um 6 Uhr starteten in Eisenach auf dem Markt rund 2.000 Läuferinnen und Läufer auf der 73,9 Kilometer lange Supermarathonstrecke. Die Königsstrecke in diesem Jahr 400 Meter länger geworden: Damit die Teilnehmer im Anstieg zur Schmücke nicht mehrfach Straßen queren müssen, wurde die Strecke verändert.