In Thüringen bieten immer mehr Restaurants vegane Gerichte an. Wie der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga MDR THÜRINGEN mitteilte, hat inzwischen etwa jedes dritte Restaurant mindestens ein Gericht ganz ohne tierische Produkte auf der Speisekarte. Bei vegetarischen Gerichten ohne Fleisch ist der Anteil laut Verband sogar noch deutlich höher.

Wie der Interessenverband ProVeg Jena festgestellt hat, essen vor allem jüngere Menschen immer öfter vegan oder vegetarisch. In den Mensen an den Thüringer Universitäten und Hochschulen wird regelmäßig vegan gekocht. Wie etwa an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, wo in der Mensa am Ernst-Abbe-Platz täglich veganes Essen zubereitet wird.