Ein kleiner Zettel hinter der Sonnenblende - so empfehlen es die Automobilclubs - soll helfen, Leben zu retten. Denn hier könnten Autofahrer so genannte Rettungskarten deponieren, auf die die Feuerwehr im Falle eines Unfalls zugreifen könnte. Auf den Rettungskarten ist schematisch für jeden Fahrzeugtyp und jede Baureihe aufgezeichnet, wo es die Helfer mit ihren Schneidwerkzeugen schwer haben werden.

Längst ist für den einzelnen Helfer an der Unfallstelle nicht mehr klar, wo er effizient und gefahrlos das schwere Gerät ansetzen kann, um Unfallopfer zu bergen. "Die Fahrzeuge sind dank Airbags, Verstärkungen in der Karrosserie und Gurtstraffer deutlich sicherer geworden", so ein Sprecher der Thüringer Innenministeriums. "Dies bedeutet aber auch, dass es die Rettungskräfte technisch schwerer haben, die eingeklemmten Personen innerhalb eines kleinen Zeitfensterns aus dem verunfallten Fahrzeug zu retten."

Auf der Rettungskarte steht, wo die Feuerwehr schneiden kann. Bildrechte: dpa

Achmed Leser, Fahrzeugexperte vom TÜV Thüringen, macht vor allem die verstärkten Bleche im modernen Fahrzeugbau verantwortlich für die Probleme der Feuerwehren. "Die Entwicklung lässt sich seit einigen Jahren beobachten", sagt Leser. Die Versteifungen an den Fahrzeugseiten lassen sich mit herkömmlichen Schneidwerkzeugen der Feuerwehren nicht mehr aufspreizen. Weitere Probleme bereiten den Rettern die zahlreichen Airbags, die im Frontbereich und Seitenbereich einer Fahrzeugzelle eingebaut werden. Airbags werden mittels kleiner Zünder zum Auslösen gebracht. Ob er jedoch auslöst oder nicht ist Gegenstand von mitunter komplizierten Algorithmen. Sie hängen beispielsweise von Aufprallwinkel, Anschnallsituation und Aufprallgeschwindigkeit ab. "Wenn ein Airbag nicht aktiviert wurde", sagt Fahrzeugexperte Leser, kann sich ein Feuerwehrmann schwer verletzten, wenn er aus Unwissenheit in eine solche Zündkapsel hineinschneidet." Ähnliches gelte auch für den Schnitt in einen Schweller, in dem oft die Hochspannungsleitungen von Elektrofahrzeugen oder Gasleitungen von mit Erdgas betriebenen Fahrzeugen verlaufen.



"Hier hilft dem Retter nur eine gute Ausbildung", sagt Leser. Die Rettungskarten können helfen, aber "da draufzuschauen kostet im Zweifelsfall auch wieder entscheidende Sekunden", sagt Leser. So seien viele Feuerwehren inzwischen dazu übergegangen, anstelle der A-/B- oder C-Säulen der Autos die Dächer aufzuschneiden. Die seien ein für die Retter unproblematischer Einstieg ins Fahrzeug.