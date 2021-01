Rot-Rot-Grün und CDU in Thüringen wollen ihre punktuelle Zusammenarbeit im Landtag fortsetzen. SPD-Fraktionschef Matthias Hey sagte am Dienstagabend nach einem Treffen, darauf hätten sich die vier Parteien grundsätzlich verständigt, sagte SPD-Fraktionschef Matthias Hey MDR THÜRINGEN. Die Vereinbarung gilt nach Angaben von Heys Linke-Kollegin Susanne Hennig-Wellsow bis zur Sommerpause. Letzte Einzelheiten sollten bis zur Abschlussrunde am Donnerstag in einer Woche geklärt werden.

Vertreter von Grünen, Linken, SPD und CDU am Dienstagabend im Thüringer Landtag. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK