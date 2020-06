Auch SPD-Fraktionschef Matthias Hey nennt das Corona-Krisenmanagement von Rot-Rot-Grün in den vergangenen Wochen gelungen. Aber auch er beklagt einen raueren Umgangston in der Koalition. Etwa bei den Themen Kommunalfinanzen oder Flüchtlingsaufnahme sei die Debatte überraschend scharf gewesen: "Ich bin ein großer Freund davon, dass man so was nicht öffentlich austrägt, sondern versucht, innerhalb der Koalition zu klären. Das konnten wir in den zurückliegenden fünf Jahren schon mal besser. Und es wäre gut, wenn wir zu diesem Prozedere zurückfinden würden."