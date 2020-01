Minderheitsregierung Streit um Ministerien: Rot-Rot-Grün kann sich noch nicht einigen

Über zwei Monate haben sie daran gearbeitet, am Freitag haben sie ihn präsentiert: Die Rede ist von Linke, SPD und Grünen - und ihrem Koalitionsvertrag für eine Minderheitsregierung in Thüringen. Eigentlich also ein Anlass, sich zu freuen. Getrübt wurde die gute Laune allerdings durch den Streit der Dreierkoalition um den Zuschnitt und die Verteilung der Ministerien. Am Donnerstag hatte Rot-Rot-Grün hier trotz zehnstündiger Verhandlungen keine Einigkeit erzielt.

