Rückblick Thüringen ein Jahr im Corona-Modus

März 2020 | Das Coronavirus erreicht Thüringen

Am 2. März 2020 wurde das neuartige Virus SARS-CoV-2 bei einem 57-jährigem Mann aus dem Saale-Orla-Kreis nachgewiesen. Es handelte sich um den ersten bekannten Fall in Thüringen. Dass sich innerhalb eines Jahres rund 74.000 Thüringer infizieren und es fast 2.400 Todesfälle zu beklagen gibt, konnte sich zu diesem Zeitpunkt kaum jemand vorstellen. 3. März: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Coronavirus-Krisenstabs im Saale-Orla-Kreis beraten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der erste Lockdown

Im März 2020 reagierte die Thüringer Politik zügig auf die sich immer weiter ausbreitende Pandemie. Für immer mehr Veranstaltungen wurden Teilnehmerzahlen beschränkt und Großveranstaltungen gänzlich verboten. Am 17. März schlossen die Schulen und Kindergärten. Notbetreuung gab es für Eltern der sogenannten systemrelevanten Berufe. Kurz darauf wurden Bars, Kinos und Sportanlagen geschlossen - Restaurants durften nur eingeschränkt öffnen. Das Land reagierte mit einem ersten Hilfspaket im Umfang von über 300 Millionen Euro. Hochgestellte Stühle in einem geschlossenen Thüringer Kindergarten im März 2020. Bildrechte: MDR/Michael Hesse

83-Jähriger aus Jena stirbt

Am 20. März wurde in Thüringen der erste Todesfall in Zusammenhang mit Corona bekannt. Es handelte sich um einen 83-Jährigen aus Jena. Zu diesem Zeitpunkt waren in Thüringen laut Robert-Koch-Institut 161 Infektionen bekannt. Ab 25. März galten zum ersten Mal Kontaktbeschränkungen. Treffen waren nur noch mit einer haushaltsfremden Person möglich.

Neustadt im Rennsteig im Thüringer Wald war die erste und bisher einzige Gemeinde in Thüringen, die wegen hoher Infektionszahlen zwei Wochen lang komplett abgeriegelt wurde. Mediziner untersuchten den Abschottungseffekt in einer Studie.

April 2020 | Maskenpflicht und Lockerungen

Die Stadt Jena führte Anfang April bundesweit als erste Kommune die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ein. Die Regelung galt für Einkaufsmärkte, beim Bus- und Bahnfahren sowie beim Betreten öffentlicher Gebäude. Nach anfänglichem Widerstand führte die rot-rot-grüne Landesregierung zum 24. April die Maskenpflicht in ganz Thüringen ein. Sie gilt bis heute. Jena Anfang April 2020: Zwei Frauen tragen in der Öffentlichkeit Mund-Nasen-Bedeckungen - ein Novum in Deutschland. Bildrechte: MDR/Anke Preller

Lockerungen für Thüringen

Kontaktbeschränkungen und Abstandregelungen zeigten offenbar Wirkung. Zumindest stagnierte die Zahl der Infizierten. Ab 23. April ermöglichte das Land wieder Kundgebungen und Gottesdienste. Zu diesem Zeitpunkt gab es knapp 2.000 nachgewiesene Infektionen und 64 Todesfälle. Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern durften ab 24. April wieder öffnen. Drei Tage später wurden Schulen und Kindergärten wieder schrittweise geöffnet oder die Notbetreuung wurde erweitert. Ein mit guten Wünschen beschriebenes Laden-Schaufenster in der Innenstadt von Erfurt kurz vor dem Ende des Lockdowns für den Einzelhandel im April 2020. Bildrechte: MDR /Karina Heßland

Mai bis September 2020 | Ein (fast) Corona-freier Sommer

Am 4. Mai durften auch größere Geschäfte, Friseure und Spielplätze wieder öffnen. Restaurants und Hotels empfingen am 15. Mai wieder Gäste. Als erstes Bundesland in Deutschland hob Thüringen am 13. Juni die Kontaktbeschränkungen wieder auf. Die Pflicht zum Maskentragen in bestimmten Bereichen blieb bestehen.

Zweite Welle verdrängt

Im Sommer sank die Zahl der Infizierten merklich. Corona bestimmte zwar immer noch die öffentliche Debatte, doch vielerorts kehrte wieder Normalität ein. Auch Warnungen von Virologen einer möglichen zweiten Welle wurden zunehmend verdrängt. Viele Menschen reisten in den Sommerurlaub. August 2020: Badegäste im Freibad Mihla im Wartburgkreis. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Hilfspaket in Milliarden-Höhe

Um den finanziellen Schaden abzufedern, beschloss der Thüringer Landtag am 5. Juni ein 1,26 Milliarden Euro umfassendes Corona-Hilfspaket für Kommunen, Unternehmen und Solo-Selbstständige. Bis zum Sommer fiel die Zahl der Neuinfektionen in Thüringen täglich auf einen niedrigen einstelligen Wert. Bis Ende Juni starben 181 Menschen mit einer Corona-Infektion bei mehr als 3.200 Infektionen.

September bis November 2020 | Im Herbst steigen die Zahlen

Ende September stieg die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich an. In den darauffolgenden Wochen und Monaten gab es mehr aktiv Infizierte und auch deutlich mehr Todesopfer zu beklagen als noch während der ersten Welle im Frühjahr. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Inzidenz) stieg Mitte Oktober zuerst im Kreis Eichsfeld über den Wert von 50. Oberhalb dieses Schwellenwerts drohten wieder schärfere Maßnahmen. Bis Ende des Monats überschritt fast die Hälfte aller Kreise diese Marke. Corona-Hinweis in der Wilhelmstraße in Heiligenstadt Mitte Oktober 2020. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Lockdown light

Bund und Länder reagierten. Anfang November schlossen in Thüringen Restaurants, Freizeit- und Sporteinrichtungen sowie Museen - vorerst bis Ende November. Außerdem traten Kontaktbeschränkungen in Kraft. Erstmals wurde der Thüringer Landtag in die Entscheidungen mit einbezogen und erwirkte beispielsweise kleinere Änderungen im Sportbereich. Durch diesen "Lockdown light" - so die Hoffnungen - sollten die Zahlen nach unten gedrückt werden.

Debatte im Hildburghausen

Hoffnung bereitete die Ankündigung der Medizinunternehmen Biontech/Pfizer und Moderna über Fortschritte bei einem Impfstoff. Zum Monatswechsel November/Dezember beantragten die Unternehmen die Zulassung für ihr Vakzin.

Dezember 2020 | Harter Lockdown in Thüringen

Zum 1. Dezember traten abermals verschärfte Kontaktbeschränkungen in Kraft. Unter anderem wurden private Treffen auf den eigenen und einen weiteren Haushalt mit maximal fünf Personen beschränkt. Doch es sollte vorerst nichts helfen. Zu diesem Zeitpunkt registrierten die Gesundheitsämter teilweise über 1.000 Neuinfektionen pro Tag. Der Inzidenzwert in Thüringen erreichte mit 160 den zweithöchsten Wert hinter Sachsen.

Schulen und viele Geschäfte schließen

Mit den neuen Maßnahmen wuchs auch der Widerstand gegen die Corona-Politik. In Erfurt beteiligten sich rund 500 Menschen an einer verbotenen Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen. Die Polizei ging dagegen vor. Am 13. Dezember ließ das Land Geschäfte, Schulen und Kindergärten schließen. Zudem wurde eine nächliche Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr eingeführt. Ministerpräsident Bodo Ramelow appellierte, das Weihnachtsfest im kleinen Familienkreis zu feiern. Über die Feiertage wurden Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperre leicht gelockert. So gut wie menschenleer: Erfurts Touristenattraktion Krämerbrücke im Januar 2021. Bildrechte: MDR /Karina Heßland

Die erste Impfung

Nach Weihnachten wurde in Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz die erste Thüringerin gegen das Coronavirus geimpft. Die 94-Jährige bewohnt dort ein Seniorenheim. Am Ende des von der Corona-Pandemie geprägten Jahres können die Thüringer nur mit Einschränkungen Silvester feiern. Silvesterfeiern und das bei vielen Menschen beliebte Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen werden verboten. Diese Pflegeheim-Bewohnerin in Zeulenroda erhält als erste Thüringerin eine Impfung gegen das Coronavirus. Bildrechte: MDR/Tassilo Klöppel

Januar bis Februar 2021 | Corona bestimmt weiter den Alltag

Bei der Impfung gibt es eine klare Rangfolge. Zunächst werden Risikogruppen sowie medizinisches Personal und Pflegemitarbeiter geimpft. Doch der Impfstart in Thüringen verlief holprig. Ein Hacker-Angriff legte gleich zu Beginn das Thüringer Impfportal lahm. Sowohl telefonisch als auch auf dem Onlineportal beklagten die Thüringer lange Wartezeiten.

In die Kritik geriet Thüringen anfangs auch wegen der bundesweit niedrigsten Impfquote auf die Einwohnerzahl gerechnet. Mittlerweile weist Thüringen aber eine der höchsten Impfquoten auf. Seit Ende Februar können sich auch Thüringer der zweiten Prioritätsgruppe unter 65 und auch Mitarbeiter aus dem Bildungsbereich impfen lassen.

Lockdown verlängert

Anfang Januar entspannte sich die Corona-Lage nicht - im Gegenteil. Fast Täglich registrierten die Thüringer Gesundheitsämter 1.000 Neuinfektionen, Tage mit 50 bis 60 Todesfällen blieben keine Seltenheit. Bund und Länder einigten sich darauf, den seit Dezember geltenden harten Lockdown zu verlängern. Zunehmend Sorgen bereiten die beobachteten Virusmutationen, vor allem die deutlich ansteckendere Variante mit Ursprung in Großbritannien.

Einige Lockerungen