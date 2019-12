Rückblick auf das Jahr 2019 Thüringer Wirtschaft zwischen Optimismus und Rückgang

Sehr ähnlich wird die Situation von der Industrie- und Handelskammer Erfurt eingeschätzt. Laut Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch war 2019 war ein eher durchwachsenes Jahr. Einer soliden Inlandsnachfrage habe ein schwieriges außenwirtschaftliches Umfeld gegenübergestanden. "Auf der einen Seite profitierten das Baugewerbe, der Tourismus und die Gastronomie sowie der Handel noch von günstigen Arbeitsmarktbedingungen, niedrigem Zinsniveau und gestiegenen Einkommen", so Haase-Lerch. "Anderseits mussten Schlüsselbranchen, wie die Automobil- und Zulieferindustrie deutliche Umsatzverluste verkraften." Schuld daran sind nach Angaben der IHK-Chefin Doppel-Belastungen durch Wirtschafts-Protektionismus - wie etwa Zölle - und durch ökologische Herausforderungen. Umsatzrückgänge verzeichnete unter anderem die Thüringer Automobilindustrie. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Bild13

Handwerk liefert gute Zahlen ab

Gute Zahlen lieferte im letzten Jahr dagegen erneut das Handwerk. Hier stiegen laut Thomas Malcherek von der Handwerkskammer Erfurt die Umsätze um geschätzt drei Prozent. "Die konjunkturellen Daten für das Handwerk in Nord- und Mittelthüringen in 2019 sind gut. Die Handwerksbetriebe schauen sehr zufrieden auf das abgelaufene Jahr zurück." Laut Malcherek gilt das auch für die Handwerksunternehmen in Ost- und Südthüringen. Für 2020 rechnet die Handwerksbranche mit leicht rückläufigen Umsätzen, aber immer noch mit einem insgesamt guten Geschäftsjahr. "Auch im Handwerk kommt die leicht fallende Konjunktur aus Industrie und Export an", so Malcherek. "Das sind Punkte, die bis ins Handwerk hineinreichen, wenngleich die Auftragslage im Handwerk auch im nächsten Jahr gut ist. Wir haben 2020 noch relativ hohe Lohnsteigerungen, so dass vom privaten Konsum noch eine ausreichend hohe Nachfrage kommt." Das Thüringer Handwerk konnte sich 2019 über viele Aufträge freuen. Das bescherte gute Zahlen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO

Neues Vergabegesetz und neuer Feiertag sorgen für Unzufriedenheit

Nicht ganz so optimistisch ist die IHK Erfurt. Nach Angaben von Kammer-Chefin Haase-Lerch werden internationale Handelskonflikte, Unsicherheiten in zentralen Regionen der Ölversorgung sowie der noch immer ungelöste Brexit an den Betrieben im Freistaat nicht spurlos vorübergehen. Hinzu kommt laut Haase-Lerch die Unzufriedenheit der Firmenchefs mit den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in Thüringen. Stichworte sind hier unter anderem das neue Thüringer Vergabegesetz oder der neue Feiertag am 20. September. Die IHK rechnet im kommenden Jahr daher nur mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von maximal 0,5 Prozent in Thüringen. Es werde ein laues Lüftchen geben statt einer frischen Brise, so Haase-Lerch.

Fortbestehen der Groko versichert Unternehmer

Der Verband der Wirtschaft gibt sich zumindest noch verhalten optimistisch. Allerdings beklagt auch der VWT Unwägbarkeiten wie den Handelsstreit zwischen den USA und China. Zudem würden innenpolitische Themen die Unternehmer verunsichern, Themen seien hier die Debatte um die Reduzierung des CO2-Ausstoßes oder eine mögliche erneute Koalitionskrise in Berlin. "All das sorgt für Unsicherheit, und das ist immer schlecht für die Wirtschaft", so VWT-Sprecherin Zacharias. "Das wirkt sich auch auf Investitionen aus. Wenn der Unternehmer nicht weiß, was er für Rahmenbedinungen hat, dann wartet er erst mal ab." Nach VWT-Angaben wird das auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Der Verband rechnet damit, dass die Unternehmen 2020 ihre Belegschaften nicht aufstocken werden.

Digitalisierung als Hoffnungsträger

Laut Zacharias gibt es aber auch Signale, die Hoffnung machen für die Zukunft. Zwar hat im Jahr 2019 immerhin die Hälfte der Unternehmen der Automobilindustrie Umsatzverluste von bis zu 20 Prozent hinnehmen müssen. Dennoch planen 70 Prozent der Betriebe, in Thüringen zu investieren. Investitionen sind laut Zacharias auch dringend nötig, etwa wegen der Digitalisierung der Industrie. Das müsse die Gewerkschaft IG Metall auch bei den anstehenden Tarifverhandlungen im kommenden Jahr berücksichtigen, so Zacharias.

Fachkräftemangel verursacht weiter Bauchschmerzen