Landespolitik Gothaer FDP fordert Rücktritt von Kemmerich

Der FDP-Kreisverband Gotha hält einen personellen Neuanfang in der Parteispitze für unbedingt notwendig, wie es in einer Mitteilung heißt. Wegen der Streitigkeiten um Kemmerich hätten die Freien Demokraten in Thüringen derzeit keine Möglichkeit, mit liberalen Ideen oder Vorschlägen in der Öffentlichkeit Gehör zu finden. "Das führt aus meiner Sicht zu immer mehr Politikverdrossenheit", schreibt der Kreisvorsitzende Christian Döbel in der Mitteilung.